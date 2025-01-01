Националният отбор по футбол на България стартира през месец септември квалификациите си за Мондиал 2026. Възпитаниците на Илиан Илиев загубиха срещу Испания и Грузия с по 0:3, така че остават без отбелязан гол.

Статистиката на борбата в зона "Европа" показва, че само още две селекции не са успели да реализират - Лихтенщайн и Андора. Дотук головата разлика на андорците е 0:10, а на Лихтенщайн е 0:19.

Трябва да отбележим, че в групите с по пет състава (шест от 12 групи) са се изиграли повече мачове. С поне по един гол в кампанията са Гибралтар, Сан Марино, Малта, Азербайджан, Беларус, Молдова, Латвия, Люксембург и др.

Следващият двубой на България е срещу Турция на 11 октомври.