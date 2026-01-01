Румен Радев слиза на партийния политически терен - това беше първият коментар на Божидар Божанов от ДБ по повод подадената оставка от президента.

"Той слиза от комфорта на президентството, където е можел да подпира по кои теми да заявява позиция и по кои да не заема и е могъл да избягва от нуждата от трудни компромиси, които ние, които отдавна сме на този терен, трябва да правим", посочи Божанов.

Той посочи, че стоят стабилни по два ключови приоритета.

"По отношение на върховенството на закона и демонтирането на корупционния модел, както и по отношение на това България да бъде силна в единна Европа. Това са нашите ориентири и това казваме на нашите избиратели", допълни депутатът.