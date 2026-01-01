Докато в летенето е важен пилотът, в политиката е екипът. Това каза пред журналисти Деница Сачева от ГЕРБ, която коментира оставката на президента Румен Радев.

ГЕРБ няма да се бори с господин Радев и с неговия политически субект. ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността, посочи още тя.

"Вчерашното изявление на господин Радев не съдържаше конкретика нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната негова платформа, с която той би се явил, така че е трудно да направим съдържателен коментар. Искам само да ви припомня, че тогава, когато бяха консултациите, аз се явих при него и казах, че имам чувството, че влизам в най-голямата политическа централа в страната. Виждате, че само няколко седмици по-късно от инкубатора на политически партии имаме заявка за нов политически субект и очакваме да видим какво ще бъде предложено, защото времето на моралните монолози и на церемониите приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, по отношение на екип и всички неща, които са свързани с реалната политика и с реалното управление, защото там се доказват кой може и кой не може всъщност да работи за България", заяви Сачева.

Твърде много хипотези има в този въпрос. Нека да видим първо какъв е този политически проект, както вече казах. Нека да видим с каква заявка върви. ГЕРБ е правил различни коалиции с различни политически субекти. Ние искаме да се концентрираме върху това, което е важно за ГЕРБ, а именно да капитализираме нашото членство в еврозоната, защото истинският суверенитет на една държава минава през силна икономика. И това ще бъдат нашите теми. Нашите теми ще бъдат икономика, инвестиции, инновации. Това, което ни интересува, това, което можем и това, което сме доказали, че знаем как да направим, посочи още тя.

Попитана как вижда посланието на президента Радев, който каза, че българите се нуждаят от нов обществен договор, тя отговори:

"Всеки вижда това, което иска в това изявление, така че наистина към автора на този апел трябва да обърнем и нашите въпроси. Какво се има предвид под нов обществен договор? Защото звучи добре, но е важно да знаем какви са плановете на господин Радев по отношение на управлението на България. Дали говорим за това ще се запази ли парламентарната демокрация, дали говорим за президентска република. Какво се има предвид под понятието нов обществен договор и какво всъщност се предлага на българските граждани. И най-вече, докато в летенето важен обикновено е пилота, в политиката важен е и екипът. Така че нека да видим какъв ще бъде екипът, защото той ще бъде най-ясното свидетелство за това каква ще бъде и политиката. В последните 9 години видяхме различни варианти за екипи на господин Радев, различни политически субекти, които той се опита да вкара в българската политика. Сега, когато той лично ще излезе на терен, наистина с интерес следим какво ще е продължението на тази реч", обясни Сачева.

ГЕРБ ще води градивна кампания, която ще бъде около тези стълбове, които очертах, свързани със силната икономика. Разчитаме на всички наши членове, симпатизанти. Разчитаме, разбира се, и на периферия. Разчитаме на всички хора, които искат реална политика, която се прави от реални политици. На това разчитаме ние. А що се отнася до господин Радев, ГЕРБ няма да се бори с господин Радев и с неговия политически субект. ГЕРБ ще остави на господин Радев да се бори с реалността, заключи тя.