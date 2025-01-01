Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че президентът Румен Радев харесва само „Величие“, „Възраждане“ и МЕЧ, като е вкарал партията на Ивелин Михайлов в парламента, за да „могат да събират подписи за вот на недоверие“.

Според Бойко Борисов има целенасочена атака срещу правителството от страна на президента Румен Радев. „Когато еднолично един човек назначава службите, тогава за телевизора това не е проблем. А той еднолично ги назначаваше години наред със служебните правителства. Сега всичко ще назначава парламентът“, така Борисов коментира Румен Радев.

Бойко Борисов: Аз президент нямам, имам партиен лидер

Борисов бе категоричен, че президентът Радев е избран честно и абсолютно си е в правото, но поведението му от последните четири години да разделя нацията по всички теми. „Да харесва само „Величие“, „Възраждане“ и МЕЧ, които вървят с него, да ползва неговите хора в Конституционния съд, за да вкара „Величие“ в парламента, за да могат да събират подписи за вот на недоверие“, каза лидерът на ГЕРБ.

„Когато от стъклена къща хвърляш камъни - нормално е някой да ти счупи къщата и на тебе. Той го правеше целенасочено всеки ден. Президентът Радев се вози в най-хубавите бронирани автомобили с пълни тактически снайпери. Никой не пипа на президента жена му, на вицепрезидента - охрани и всички екстри, които има“, допълни Борисов.

Той разясни че, Конституционният съд „не е независим орган такъв, какъвто хората си го представят“.

И категоричено заяви, че „не отговаря за Делян Пеевски“.