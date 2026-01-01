Бомби, ракети, взривове и война в Близкия изток отново поставят въпроса: има ли реална заплаха за България? Темата коментира в „Телеграфно“ Красимир Иванов – дългогодишен експерт по обезвреждане на взривни устройства с близо 20 години опит в ДОТИ и по-късно в СОБТ.

Рискът за България

По думите на Иванов, ситуацията в региона не бива да се подценява, въпреки защитата на страната ни чрез системите на НАТО.

„Има различни информации – например за свалени ракети в Турция. Доскоро се смяташе, че са с малък радиус, но се оказва, че говорим за среден обсег. Според мен Иран разполага и с по-нови технологии“, коментира той.

Относно евентуална терористична заплаха експертът е предпазлив: „Още е рано да се говори за директен риск. Но е неизбежно да започне нова бежанска вълна. Не можем да живеем изолирани.“

Той подчертава, че обединяването на антитерористичните структури е правилен подход: „Тероризмът трябва да се управлява централизирано – така е във всички развити държави.“

Реални случаи от практиката

Иванов разказва, че при проверки на мигрантски групи нееднократно са откривани следи от взривни вещества.

„Имали сме случай на летището – в бус с мигранти беше останала миризма от експлозив. Кучетата реагираха и колегите бяха принудени да извършат контролирано взривяване“, спомня си той.

Не липсват и куриозни ситуации. На гара Своге, при сигнал за съмнителен куфар, реакцията на случайни свидетели била неочаквана: „Дойдоха жени и попитаха дали снимаме филм. Наложи се да ги отдалечим – ситуацията беше реална, но за тях изглеждаше като сцена от киното.“

Психологията на сапьора

Работата на сапьора изисква пълна концентрация. Иванов си спомня първата си операция на Орлов мост:

„Отварях ръчно голям куфар. Вътре имаше само лични вещи. В този момент не мислиш за нищо друго – фокусът е 100%.“

Според него филмите рядко пресъздават реалността. Единственото изключение е лентата „Войната е опиат“, която по думите му е „90% близка до истината“.

Що се отнася до популярния въпрос „червената или зелената жица“, експертът е категоричен: „В повечето случаи жиците са еднакви. Цветът няма значение – това е мит от киното.“

Адреналинът и неочакваното

Един от най-запомнящите се случаи в кариерата му е свързан с изоставена раница.

„Отварям я и изведнъж започва да звучи коледна песен от картичка. За секунди си помислих най-лошото. Оказа се безобидно, но такива моменти остават завинаги.“

Подобни ситуации не са рядкост. „Всеки колега е ‘умирал’ поне веднъж по този начин“, казва Иванов.

Тежките случаи

Сред сериозните инциденти, по които е работил, са взривът по автомобила на съпругата на Митьо Очите и атаката срещу радиоводещия Боби Цанков.

„При случая в Бургас беше използвана граната с обтяжка – отваряш вратата и следва взрив. Очевидно е било предназначено за него“, обяснява той.

За взрива срещу Цанков допълва: „Самоделно устройство, насочен взрив. Професионално изпълнение. Оцеляването му е било въпрос на шанс.“

Най-зловещото

На въпрос за най-тежките гледки, Иванов не крие: „Кръв, откъснати пръсти. Това остава в съзнанието.“

Той си спомня и серия от взривове в публични домове в София: „Устройствата избухваха през минути. Целта беше сплашване.“

Лични истории и криминален свят

Разговорът засяга и знакови фигури от криминалния свят. Иванов разказва, че брат му е участвал в задържането на сръбския престъпник Сретен Йосич.

„Арестът беше до СДВР. Работеха екипи по трима-четирима души, известни като ‘Алфа’, ‘Бета’, ‘Омега’. Това беше преди близо две десетилетия“, казва той.