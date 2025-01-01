Международната специализирана полицейска операция се провежда на няколко гранични контролно-пропускателни пункта и преходи в страната и е най-мащабната, организирана у нас досега. Това събщи на брифинг, проведен на ГКПП Капитан Андреево днес, директорът на ГД „Гранична полиция“ главен комисар Антон Златанов.

Операцията се реализира от главните дирекции на МВР „Гранична полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, съвместно с Агенция „Митници“. В нея участват и представители на партньорски служби от страните от региона, както и на САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Австрия и Германия, с подкрепата на Европол и под координацията на Фронтекс в рамките на работната група „Балкански мост“ (BALKAN BRIDGE).

Целите на съвместната операция са проследяване и неутрализиране на незаконния трафик на хора, наркотични вещества и акцизни стоки през страната. Съвместните действия спомагат за ограничаване на контрабандните потоци и дейността на свързаните престъпни групи, както и за подобряване на координацията при действия и обмяна на данни в реално време между правоохранителните органи на отделните институции и между държавите.

"Специфичното при тази операция е освен взаимодействието между българските служби - МВР, ГДБОП, Агенция "Митници", наши партньори са и огромен брой чуждестранни агенции. По мащабите си и по междунарородното участие такъв тип операция до момента не е провеждана. Тя не е начало, няма да бъде и край, нито пък ще бъде кампанийна, тъй като оттук нататък го разглеждаме като надграждане и поредна стъпка в нашите отношения", уточни Златанов и допълни, че фокусът ще е върху намаляване на опитите за контрабанда на мигранти, наркотици и акцизни стоки.

По думите му това е един много добър знак към нашата страна и очакването е за скорошни резултати.

Днешната операция е част от системните усилия на ГДБОП и Главна дирекция "Гранична полиция" в борбата с трансграничната престъпност, каза заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Йордан Пешев.

"Даваме ясен знак на престъпността, че техните действия няма да останат безнаказани", допълни Пешев.

Антон Златанов уточни, че операцията е в ход и ще има различни етапи в зависимост от анализа на информацията.

"Идеята на това сътрудничество е да имаме много повече резултати извън ежедневните. Идеята тук е много по-дългосрочна и много по-стратегическа. Има много служители, които участват в акцията. Някои от тях са униформени, други са цивилни. Всички екипи работят с български служители при тях", посочи той..

"Нашата цел не е да хващаме само малките риби, които превозват мигрантите, а лидерите на организираните престъпни групи", уточни в заключение Антон Златанов.

МВР, пресцентър

Ашли Варгийз, представител на NCA (Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания), отбеляза: „Великобритания има тясно сътрудничество с българските правоприлагащи власти, в това число с ГДБОП, ГДГП, Агенция Митници и всички други организации и агенции, които се борят с организираната престъпност. Този съюз е изграден на базата на взаимно доверие, солидарност и споделяне на опит. Работим в тясно сътрудничество с България, САЩ, европейските партньори, за да засилим взаимодействието и полагаме съвместни усилия за подобряване на общата ни сигурност и защита на обществеността от заплахи.“

На брифинга присъстваха още началникът на митнически пункт “Капитан Андреево” Филип Николов и Лорън Ърст, аташе по вътрешната сигурност към посолството на Франция у нас и представители на партньорски служби – участници в операцията.