„Български държавни железници“ (БДЖ), в партньорство с кметство Долни Раковец, организират атракционно пътуване по повод фестивала „Чесън фест 2025“, който ще се проведе в Деня на Съединението, съобщиха от пресцентъра на националния железопътен превозвач.

Днес, ретро влак с легендарния локомотив Баба Меца ще пътува по направлението София – Перник – Долни Раковец – Перник – София, като в участъка от столицата до Перник ще бъде подпомогнат с електрическа тяга.

По разписание специалната композиция ще замине от Централна гара София в 08:45 часа и ще пристигне на китната малка гара в Долни Раковец в 10:40 часа. По маршрута ще направи спиране в Перник в 09:52 часа, откъдето сдобилите се с билет ще могат да се присъединят към тазгодишното издание на „Чесън фест“. Влакът ще отпътува наобратно от Долни Раковец в 14:40 часа, ще спре на гара Перник в 15:19 часа и ще пристигне в София в 16:29 часа.

Фестивалът в село Долни Раковец съчетава традиции, земеделие и култура. Той е утвърден като значимо събитие в региона и ежегодно привлича многобройни гости от цялата страна, като популяризира местните производители и регионалните традиции, посочват от БДЖ за събитието.

Програма ще предложи тържествено откриване, музикални изпълнения, фолклорни ритми, дегустации на местни продукти и разнообразни игри и състезания за малки и големи.

Цената на двупосочния билет за пътуване с атракционния влак от София до Долни Раковец и обратно е 55 лв. с включено запазено място, а за деца до 10 години – 27.50 лв. В продажба са и двупосочни билети Перник – Долни Раковец – Перник, които са на цена 40 лв. за възрастни и 20 лв. за деца.

Билети могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн чрез системата за резервации на БДЖ на https://bileti.bdz.bg до изчерпване на количествата.