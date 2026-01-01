Лидерът на "Продължаваме Промяната" и бивш финансов министър Асен Василев коментира обявеното по-рано от премиера Румен Радев, че Европейската комисия ще започне процедура по свръхдефицит срещу България. Според Василев е реалистично да имаме бюджет за 2026 г. в рамките на 3% дефицит, особено при този ръст на приходите в хазната.

"Искам да ви припомня какво казах лично аз от трибуната на Народното събрание на 19 февруари 2025 г., когато се приемаше бюджетът за 2025 година. Цитирам: Бюджет 2025 г. е разписан при очакван ръст на БВП от 2.8% и средно годишна инфлация от 2.4%. Такава инфлация и икономически растеж може да се очаква ръст на данъчните приходи не повече от 12%. А в бюджета са заложени 30%. При така заложените приходи със сигурност дефицитът от 3% няма да бъде изпълнен, бюджетът е направен, за да не влезем в еврозоната и да свали правителството. Втората част се случи. Първата - влюзохме в еврозоната поради една проста причина - в доклада се гледа дефицитът за 2024 г., който е факт. Но ние предупредихме, че ще имаме проблеми. Тогава не бяхме чути. Когато се внесе бюджетът за 2026 г. ги предупредихме за втори път, тогава вече бяхме чути не от управляващите, а от площада", каза Асен Василев и допълни: "Виждаме резултатите от едно неблагоразумно управление на кабинета "Желязков" и ГЕРБ".

Радев: ЕК започва процедура по прекомерен дефицит срещу България, възможни са санкции

Изходът от тази ситуация не е теглене на дълг, а бюджетът за тази година да бъде приет при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България. Трябва да се направят реалистични разходи и да не вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60%, както беше направено с Бюджет 2025 г., заяви той.

"Дълго време ни упрекваха, че сме неможачи, а през 2022 г., 2023 г., 2024 г. дефицитът винаги беше в 3% и нямаше никакви проблеми. През 2025 г. дойдоха можачите от ГЕРБ, ДПС, БСП и "Има такъв народ" и издъниха нещата", посочи Василев. Попитан колко кредита е теглил по време на мандатите си, той отговори, че са изтегляни общо 16 млрд. лева, а ръстът на БВП е бил 64 млрд. лева. "За един лев изтеглен кредит има ръст в производството на стоки и услуги в страната от четири лева", добави той и обясни, че в Бюджет 2025 г. са били заложени кредити за почти 20 млрд. лева, срещу които има заложен ръст на БВП от 19 млрд. лева.

По думите му в момента има 20% ръст на приходите заради по-високата инфлация и ръста на потреблението. "Спокойно може да се направи бюджет с 3% дефицит, въпросът е те да бъдат разпределени така, че да не обеднеят хората и да не се удари бизнеса, но това е въпрос на политически приоритети, а не на невъзможност", коментира Асен Василев.

Попитан защо е подкрепил удължаването на бюджета, Василев посочи, че когато няма бюджет за 2026 г., може да продължи да работи Бюджет 2025 г., за да има нормални плащания в държавата, но това не увеличава разходите. Удължителният закон в момента играе спирачка срещу вдигането на разходите, каза още Василев. Когато излезе бюджетът, ще му направим разбор и се надяваме предложенията ни да бъдат чути, за да не стигаме втори път до такава ситуация, допълни той.