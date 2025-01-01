91-годишна пешеходка пострада при инцидент в центъра на Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 23 октомври около 09:50 ч. на кръстовището на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Ген. Гурко“ лек автомобил „Опел“, управляван от 65-годишен мъж, блъснал възрастната жена.

Тя е пострадала и е настанена в болница без опасност за живота.

И двамата участници в инцидента са тествани за употреба на алкохол – резултатите са отрицателни.

В сектор „Пътна полиция“ е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.