Легендите Scorpions се завръщат у нас с грандиозно юбилейно шоу, което ще превърне 27 юни 2026 в една от най-вълнуващите вечери за поколения български рок фенове.

По покана на Fest Team, емблематичната немска група ще излезе на сцената на Арена 8888 в София, за да отбележи 60 години от създаването си с концерт, който ще събере на едно място златния каталог на Scorpions, емоцията на миналото и енергията на днешния ден.

Българската публика винаги е посрещала Scorpions като свои и с пълно основание. Малко са рок групите, чието творчество е оставило толкова дълбока следа в музикалната култура у нас. Песни като “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane”, “Send Me an Angel”, “No One Like You”, “Big City Nights”, “Blackout” и още десетки други са саундтракът на цели рок поколения. Именно тези емблематични парчета ще бъдат в центъра на голямото юбилейно шоу в София, част от турнето Coming Home, което събира на едно място най-големите хитове от каталога на бандата, впечатляващи визуални ефекти и неповторимата енергия, с която Клаус Майне и компания владеят сцената вече 60 години.

Билетите влизат в продажба на цени от 40 до 78 евро от 12 декември, a ден преди това, на 11 декември, стартира предварителната продажба за членове на Fest Club.

Само преди дни Scorpions изненадаха феновете си и със специален подарък - едноименният лайв албум “Coming Home Live”. Записан по време на шоуто в Хановер на 5 юли, с което групата отбеляза своята 60-годишнина, албумът съхранява онази неповторима енергия и я предава на всички, които не са могли да бъдат там. “На всички, които са с нас през годините през всичките шест десетилетия - едно огромно, дълбоко и искрено „благодаря“! Усилете звука докрай и нека преживеем онази специална нощ в Хановер заедно“, споделят от бандата. На 27 юни тази енергия ще оживее отново – този път на живо в София.

С над 100 милиона продадени албума, разпродадени концерти по цял свят и репутацията на една от най-обичаните лайв групи в историята на рока, Scorpions отдавна са символ, епоха и живи легенди. На 27 юни Арена 8888 ще бъде мястото, където минало и настояще ще се срещнат в празник, който не трябва да се изпуска – за онези, които помнят началото и за онези, които не са спирали да живеят с този звук.