Общо 18 формирования с над 1600 военнослужещи и 470 единици техника от 15 места в страната участваха в най-мащабното командно-щабно учение на Сухопътните войски за годината – „Балкан 25”, което завърши днес, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

По време на учението беше развърната командната структура на формированията, като управлението му се извърши в полеви условия и на над 100 км от пунктовете за постоянна дислокация. Формированията се придвижиха на разстояния от 100 до 300 километра, развърнаха се и извършиха маскировка в условия на силно ограничено ресурсно осигуряване и максимално отдалечение. В продължение на осем дни се поддържаше непрекъсната 24-часова комуникация, синхронизация и координация по командната верига в единна оперативна обстановка, информират от МО.

Заради учението през последните дни по републиканската пътна мрежа се придвижваше на личен състав и военна техника от Сухопътните войски.