Краткосрочната болка е пътят към дългосрочния просперитет. Изглежда това е мантрата на американския президент Доналд Тръмп, която го подтикна да влезе в търговска война с Канада, Мексико, Европейския съюз и Китай.

“Може да има малко трусове. Целта ми е да направя страната по-силна. Не може просто да се фокусираме върху пазара на акции. Китай има стогодишна политика, а ние се фокусираме върху тримесечия (...) Трябва да направим това, което е правилно”, заяви Тръмп в интервю за Fox News по-рано този месец.

TRUMP: “There could be a little disruption. You can't really watch the stock market. If you look at China, they have a 100-year perspective… we go by quarters. What we’re doing is building a foundation for the future.”



