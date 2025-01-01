Днес в Интер Експо Център започва Кошер 2025, най-голямото бизнес събитие в България, което тази година обединява хиляди участници, стотици компании, десетки лектори и панелисти в рамките на двудневен фестивал на възможностите, идеите и партньорствата.
Събитието е организирано от Тук-Там и предлага уникален формат с три основни направления, Leaders & Trends, B2B & Networking и Career & Growth, които превръщат Кошер в пресечна точка между бизнес, визия и личностно развитие.
В рамките на два дни София става сцена на вдъхновяващи разговори, нови професионални срещи и реални възможности за растеж. Кошер събира хора с опит и хора в търсене, лидери и новатори, компании и общности – всички обединени от вярата, че когато се срещнем, можем да създадем нещо по-голямо от нас самите.
Днес Кошер заема ключово място в календара на събитията в страната, не просто заради мащаба си, а заради духа, който носи. В центъра му е една общност, която вярва в силата на връзките, смисъла на знанието и потенциала на всеки човек да бъде двигател на промяната.
Най-доброто тепърва предстои. Ден 2 на Кошер ще предложи практически работилници, открити разговори и нови вдъхновения. Не го изпускай! Билети на hive.bg!
За Тук-Там
Инвестираме в младите хора чрез стипендии, менторство, достъп до бизнес средата и кариерна реализация – tuk-tam.bg
Благодарим специално на:
- Нашия генерален спонсор Mastercard, който подкрепя Кошер и вярва в силата на общността и възможностите в България;
- Нашите генерални медийни партньори Нова Броудкастинг Груп и НетИнфо, които ни помага посланията на Кошер да достигнат до широка и ангажирана аудитория;
- Нашите златни спонсори от Пощенска банка, Unilever, Фантастико груп и Летище София, които подкрепят Кошер, а с него и каузата на Тук-Там;
- Благодарим на бизнес спонсорите ни KBC Global Services, Protiviti, Аксенчър България и Commerzbank, които се припознаха в мисията ни и ни подкрепиха;
- На нашия B2B партньор Anagami Digital Accounting, с чиято подкрепа създадохме специална зона за създаване на контакти и обмяна на опит между бизнеси и индустрии;
- На нашия домакин и партньор Интер Експо Център, който за поредна година ни помага да реализираме Кошер по най-добрия начин.