На 22 май Камарата на представителите (долната камара на Конгреса на САЩ - бел. ред.) гласува в подкрепа на законопроект, предвиждащ намаляване на данъците и увеличаване на разходите, предложен от американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Ето и основните мерки, които законопроектът предвижда:

Без данък "бакшиш"

Предназначена за хора, получаващи под 150 000 долара на година, мярката цели да облекчи работещите в сферата на услугите. Ако общата сума, натрупана от бакшиши за една година, надвишава 25 000 долара, то тя все пак ще трябва да бъде обложена с данък.

Без данък върху компенсациите за извънреден труд

Важи за всички, които работят повече от 40 часа на седмица и получават под 150 000 долара на година. Идеята е сумата, получена от компенсации за извънреден труд, да бъде приспадната от годишните данъци, които служителят трябва да заплати. Мярката ще бъде валидна до 2028 г.

Облекчаване на федералните данъци

Предназначена за хора, които получават под 500 000 долара на година, мярката предвижда облекчаване на федералните данъци чрез приспадане на вече заплатени щатски и местни данъци. Максималната сума, която може да бъде приспадната, ще бъде в размер на 40 000 долара. Що се отнася до американци, които получават повече от половин милион долара, то максималната сума, която може да бъде приспадната, ще бъде в размер на 10 000 долара.

Намаляване на лихвите по лизингите за автомобили

Валидна до 2028 г., мярката позволява на всеки собственик на автомобил на лизинг да приспадне до 10 000 долара на година от лихвите по изплащането му. Условието е превозното средство да бъде американско производство. Мярката предвижда праг на доходите от 100 000 долара на година или 200 000 долара на година при сключен брак. За всеки 1000 долара, които собственикът на автомобила получава над този праг, приспадната сума се намалява с 200 долара.

Без данъчни облекчения при закупуването на електрически автомобили

Законопроектът на Тръмп предвижда прекратяването на федералната програма за подпомагане на купувачите на електрически автомобили, която предлага облекчение от 7500 долара при закупуване на подобен тип превозно средство, ако купувачът получава под 150 000 долара на година (300 000 долара при сключен брак).

1000 долара за всяко новородено дете

Новият законопроект предвижда създаването на “Тръмп Акаунт” - влогова сметка с 1000 долара, предоставени от държавата на всяко дете, родено между 2025 и 2028 г. Подобно на пенсионните фондове, средствата в тези влогове ще се инвестират във финансови инструменти с добра доходност. Ако натрупаната сума не се използва от титуляра до навършването на 31-вия му рожден ден, тя ще бъде изтегляна автоматично в личната му сметка, като ще бъдат приспаднати съответните данъци.

"'THE ONE, BIG, BEAUTIFUL BILL' has PASSED the House of Representatives! This is arguably the most significant piece of Legislation that will ever be signed in the History of our Country!" –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/YcJSz0iR4d