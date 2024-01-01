Ямбол вече еза Великден. А новоносии усмивки на гражданите и гостите на града.За четвърта поредна година детските градини и ясли украсиха спо едно дърво в зелените площи между площад „Освобождение“ и улица „Георги С. Раковски“, съобщиха от Общината.

Община Ямбол

Община Ямбол

Децата от Детска градина „Слънце“ поздравиха присъстващите, включително кмета Валентин Ревански и неговият заместник Васил Александров,

Община Ямбол

Община Ямбол

Община Ямбол

„Мили деца, благодаря ви от сърце за този прекрасен поздрав.Бъдете здрави, усмихнати и послушни“, каза кметът на града.

Община Ямбол

Община Ямбол

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Той изказа благодарност към родителите и учителите, подчертавайки з