Ямбол вече е украсен за Великден. А ново декоративно яйце, изработено от хиляди цветя, носи много настроение и усмивки на гражданите и гостите на града.
За четвърта поредна година детските градини и ясли украсиха с ръчно изработена великденска украса по едно дърво в зелените площи между площад „Освобождение“ и улица „Георги С. Раковски“, съобщиха от Общината.Децата от Детска градина „Слънце“ поздравиха присъстващите, включително кмета Валентин Ревански и неговият заместник Васил Александров, с празнични стихове, песни и танци.„Мили деца, благодаря ви от сърце за този прекрасен поздрав. Наистина сте се постарали много! Бъдете здрави, усмихнати и послушни“, каза кметът на града.Той изказа благодарност към родителите и учителите, подчертавайки значението на българските традиции.
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За четвърта поредна година детските градини и ясли украсиха с ръчно изработена великденска украса по едно дърво в зелените площи между площад „Освобождение“ и улица „Георги С. Раковски“, съобщиха от Общината.
Община Ямбол
Община Ямбол
Община Ямбол
Община Ямбол
Община Ямбол
Община Ямбол
Община Ямбол
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня