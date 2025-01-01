Окръжен съд Враца постанови мярка за неотклонение „парична гаранция“ на млад шофьор, прегазил пешеходец на улица в Козлодуй, съобщиха от съда.

Припомняме, че пътният инцидент стана на 26 октомври рано сутринта. Пристигналият на мястото екип е установил, че автомобил е блъснал 18-годишен пешеходец, намиращ се на платното, а водачът е напуснал мястото на катастрофата. Открит е няколко часа по-късно.

От съда информират, че за постановяване на най-тежката мяра „задържане под стража“ са налице две от общо четири предпоставки. Първата е, че за престъплението, по което е привлечен 20-годишният водач Г. Р., наказанието е лишаване от свобода от 10 до 15 години. Налице е и следващата, изискуема от закона предпоставка - обосновано подозрение за вероятна съпричастност на обвиняемия към деянието. Не са налице другите предпоставки – да се укрие и да извърши друго престъпление, тъй като е с известен адрес, установена самоличност, а свидетелството му за правоуправление е отнето. Освен това обвиняемият се е явил пред разследващите органи, депозирал е подробни обяснения и е оказал нужното съдействие, като е дал кръв и урина за химическо изследване за употреба на алкохол и наркотици. Относно квалифициращия признак "бягство от местопроизшествието" съдът е приел, че в случая липсват убедителни доказателства, от които да се направи обоснован извод обвиняемият да е имал съзнанието, че е прегазил човек на пътя и е напуснал местопроизшествието с цел да се укрие.

От съдебната институция уточняват още, че практика на Европейския съд по правата на човека е, ако могат опасностите да се обезпечат и с други, по-леки мерки, то е необосновано да се прилага най-тежката. Отчитайки всичко това съдът е приел, че адекватната мярка за неотклонение спрямо обвиняемия Г. Р. е "парична гаранция" в размер на 3000 лв., взимайки предвид това, че той се издържа от двамата си родители.

Определението на съда подлежи на незабавно изпълнение, може да се обжалва и протестира в тридневен срок пред Апелативен съд – София.