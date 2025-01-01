Без електрозахранване са населени места в общините Белоградчик и Чупрене във Видинска област. За последното денонощие в някои населени места на община Чупрене снежната покривка е достигнала почти 25 сантиметра.

Днес областният управител Ани Арутюнян свика спешно Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия.

По данни на ЕРМ - Запад в резултат на снеговалежа в района на Белоградчик и Чупрене са аварирали шест електропоровда. На терен работят аварийни екипи на дружеството. Очаква се до края на днешния ден авариите да бъдат отстранени и в двете общини електроподаването да бъде възстановено. Аварийните екипи срещат затруднения в участъците с непроходими или труднопроходими пътища, което води до забавяне.

Повреди е имало и в други два електропровода, захранващи общините Видин, Кула и Грамада, но авариите са отстранени.

Директорът на Областно пътно управление – Видин докладва, че в общините Белоградчик и Чупрене работят шест снегорина и една специализирана машина за почистване (мулчер). Разчистват се паднали дървета и клони.

Повишение на речните нива се очаква във Видин и Монтана

Вече 24 часа остава затворен за движение и в двете посоки проходът Петрохан, което води до образуване на тапи от леки и тежкотоварни автомобили по трасето Монтана - Видин.

Екипи на Автомобилната инспекция са в готовност да се включат и съдействат за нормализиране на движението по Е-79 в посока Видин и Дунав мост 2, стана ясно по време на заседанието.

Директорът на Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Видин комисар Стилиян Пешев съобщи, че до обяд екипите на Дирекцията са реагирали на три сигнала за паднали дървета в населените места, на един сигнал за наводнена столова в училището в гр. Брегово и наводнено мазе в частен имот в с. Градец, община Видин. Всичките сигнали са отработени и не са постъпвали нови. Към момента няма опасност от наводнения и няма бедстващи хора.

Комисар Пешев уточни, че е разпоредил информация за обстановката в региона да се дава три пъти дневно, а при инциденти да се съобщава и реагира незабавно. Мерките се взимат във връзка с информацията на Националния институт по метеорология и хидрология, който е издал предупреждения за възможни бързи наводнения в няколко реки, сред които и такива в областите Видин и Монтана.