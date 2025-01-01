60-годишен видинчанин, съпричастен към извършена телефонна измама, е бил задържан в ареста на районното управление, съобщиха от полицията.

На 17 октомври 80-годишна жителка на село Арчар в телефонен разговор била въведена в заблуждение от мъж, представил се за полицейски началник, че оказва съдействие на органите на реда за залавяне на измамници.

Оставиха в ареста мъж за телефонна измама във Видинско

Жената предала на непознат шофьор плик със сумата от 7000 лева.

В хода на предприетите светкавични действия, след с. Симеоново в посока Видин, униформени засекли колата с видинска регистрация и задържали шофьора. При последвалото претърсване в лекия автомобил открили и иззели плика с парите.

Разследването по случая продължава.