Задържаха баща и син за неприлично отношение спрямо служители на реда във Видин, съобщиха от полицията.
Откриха мъж в безпомощно състояние под дърво във Видин
Случаят е от 1 октомври, когато униформените спрели таксиметров автомобил за проверка. 49-годишният мъж и 25-годишният му, които били пътници, отправили закани и обиди към полицейския екип.
Единият от тях бутнал със сила униформения служител. По случая е започнато разследване.
Откриха мъж в безпомощно състояние под дърво във Видин
Случаят е от 1 октомври, когато униформените спрели таксиметров автомобил за проверка. 49-годишният мъж и 25-годишният му, които били пътници, отправили закани и обиди към полицейския екип.
Единият от тях бутнал със сила униформения служител. По случая е започнато разследване.