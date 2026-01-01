Апелативният съд във Велико Търново потвърди мярката от осем хиляди евро парична гаранция за шофьора, причинил катастрофата край плевенското село Телиш. Тогава на главния път Бяла-Ботевград, между селата Горни Дъбник и Телиш, загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Срещу 8 000 евро: Пуснаха на свобода шофьора, причинил фаталната катастрофа край Телиш

Паричната гаранция беше обжалвана от държавното обвинение. Прокурорът от Апелативната прокуратура във Велико Търново Димитър Лещаков пледира мярката, наложена от окръжния съд в Плевен, да бъде променена в „задържане под стража“.

Според жалбата на прокуратурата към въззивната инстанция, пътнотранспортното произшествие е възникнало заради нарушение на правилата за движение от страна на водача на тежкотоварния камион.

"Обвиняемият има 24 нарушения на правилата за движение от 1998 година до януари 2026 година, а през 2022 година е бил с отнето свидетелство за управление поради употреба на алкохол", каза Лещаков.

Адвокатите на обвиняемия Димитър Димитров цитираха констативен протокол, според който причината за катастрофата е, че пътният участък е бил с черен лед, което е причина за катастрофата. Те посочиха, че оспорват протеста на държавното обвинение като незаконосъобразен.

"Дълбоко съжалявам. Ако имаше още какво да направя, за да не се случи, бих го направил", каза Димитров в последната си дума, предава "24 часа" . Преди началото на съдебното заседание пред сградата на съда се събраха десетки граждани на протест срещу войната по пътищата, както и с настояване за справедливи присъди. Сред тях беше и бабата на загиналата в същия участък Сияна.

Преди заседанието на съда, пред съдебната палата протестиращи настояваха за по-строга мярка за неотклонение - "задържане под стража" за мъжа. Протестът бе организиран в социалните мрежи от бащата на загиналата на същия път 12-годишна Сияна Николай Попов. Той каза, че в България има огромен проблем с липсата на справедливост.

"Искам справедливост, а не да пускат убиеца. Искам бързи и адекватни присъди за тези, които ни убиха децата. 10 месеца след смъртта на Сияна, това не се приема, няма ден, няма нощ, едно и също ми е в главата, удара на камиона и Сиянка", каза Стоянка Ламбева.

"Искаме да покажем, че в крайна сметка един човек си замина и той не струва 8000 евро. Това е безнаказаност поредна и никой не може да си вземе забележка, ако има подобни решения на съда да се пускат хора, които са причинили смърт.

Ясно искаме да заявим, че сме несъгласни с корупцията в съдебната система, която е в основата на всички тези безобразия откъм дела, които се потулват", казаха представители на гражданското сдружение "Контракорупция - Плевен". Решението на Апелативния съд е окончателно.