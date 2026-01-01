В мое лице и в лицето на бъдещите народни представители от "Прогресивна България“, Великотърновски регион най-после ще има силно местно лоби в Народното събрание. Това заяви, след като излязоха резултатите от 100% преброени изборни протоколи проф. Янка Тянкова, водач на формацията на бившия президент Румен Радев за 4-ти МИР – Велико Търново.

Тя поздрави всеки един гражданин на България, упражнил своето право на глас вчера и подчерта, че по-високата избирателна активност е белег, че българите отново намират смисъл и мотивация да участват във вота.

"В качеството си на водач на листата на "Прогресивна България“ за 4 МИР – Велико Търново искам да Ви благодаря и за ярката подкрепа, която дадохте за нас! Този категоричен вот е знак, че е време личности с доказани професионални качества и резултати да поемат и голяма обществена отговорност. Приемам този мандат с ясното съзнание за очакванията, с които той ще бъде натоварен. Искам да заявя, че в мое лице и в лицето на бъдещите народни представители от "Прогресивна България“, Великотърновският регион най-после ще има силно местно лоби в Народното събрание. Аз и колегите ми ще бъдем защитници на местните каузи и интересите на нашите съграждани. Благодаря за подкрепата! Предстои да оправдаем голямото доверие и ще покажем това с делата си“, допълва проф. Тянкова.

Припомняме, че с 52,78% коалиция "Прогресивна България“ спечели убедително в област Велико Търново.