Незаконни предмети за иманярска дейност са открити в пещера край Димча. Това съобщиха от МВР-В.Търново.

Разследването е стартирало след сигнал на гражданин за лица, забелязани да извършват подобна дейност. При последвалите действия на полицията в пещера в землището на село Димча са открити противозаконно държани предмети, имащи отношение към незаконното търсене на археологически ценности.

Хванаха иманяр със старинни предмети в Кнежа

Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.