Въоръжен грабеж във фризьорски салон във Варна. Сигнал е подаден в петък късно вечерта в Пето районно управление от собственика на салон за красота, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

По думите му, няколко часа по-рано непознат мъж е влязъл във фризьорския център, заплашил го е с пистолет и е отнел 350 евро, след което е избягал.

Бързите оперативно-издирвателни дейности на полицията довели до установяване на извършителя – жител на Приселци на 36 години, известен на МВР.

Нападателят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.