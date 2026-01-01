Окръжната прокуратура във Варна внесе в съда обвинителен акт срещу двама мъже, обвинени за причиняване на смърт на девет души в дом за възрастни хора в село Рояк, съобщиха от държавното обвинение в града.

Инцидентът стана през ноември 2021 година. На съд са предадени 66-годишният собственик и управител на строителната фирма, изпълнила проекта за реконструкция на дома, както и управителят на фирмата за строителен надзор, който е на 58 години. Те са обвинени, че поради немарливо изпълнение на задачите си са причинили смъртта на деветима обитатели на дома.

Сградата, в която се е помещавал дом за възрастни хора, първоначално е имала друго предназначение – къща за гости. Собственикът ѝ решил да я преустрои и за целта започнал подготовка на съответните изискуеми по закон документи и разрешителни. След изготвянето на инвестиционен проект, през 2019 година е получено и разрешително за строеж.

През март същата година собственикът на сградата е сключил договор с фирма за извършване на консултантски услуги и строителен надзор с единия от обвиняемите, а малко по-късно бил сключен и договор за строителство с фирмата на другия обвиняем. Строителните дейности по същество са започнали през май 2019 година и са приключили през юли същата година с изготвянето на Акт 15 – констативен акт за установяване годността на строежа, уточниха от прокуратурата.

Въпреки регламентираните в договори и нормативни актове задължения, двамата мъже са допуснали редица отклонения от предварително зададените в проекта изисквания. Строителят е трябвало да достави и да вложи в обекта конкретни материали, заложени в инвестиционния проект, както и да изгради всички части на обекта съобразно посоченото в него.

Въпреки това, при строителството на обекта били вложени материали, различни от предвиденото (с по-ниско качество и не пожароустойчиви), както и електрическата инсталация и част от конструкцията не са отговаряли на заложеното в проекта. Другият обвиняем, в качеството си на представител на надзорна фирма, е следвало да упражнява строителен надзор върху обекта и в частност върху свършеното от строителя. Мъжът не упражнил своите задължения и отговорности, като така е допуснал всички отклонения в етапа на строително-ремонтните дейности да останат без санкция и корекция.

Обектът бил въведен в експлоатация на 1 август 2019 година и започнал да функционира като дом за възрастни хора.

Пожарът в дома е възникнал малко преди 18:00 часа на 22 ноември 2021 година. Първоначално служителите, които били на смяна, са реагирали на задействалата се противопожарна аларма. Те бързо са установили, че на третия етаж в сградата е задимено и са подали сигнал на телефон 112, който е регистриран в 17:58 часа. Незабавно са започнали да извеждат обитателите на дома. Пожарът се е разраствал бързо и помещенията започнали да се задимяват. Служители на пожарната са се отзовали в 18:15 часа на сигнала, като веднага са се заели с гасенето на пожара и евакуацията на останалите в сградата възрастни хора.

Достъпът до етаж 3 вече бил възможен само с кислородни апарати, а част от живущите там били изнасяни на ръце от пожарникарите. В рамките на 20 минути всички обитатели на дома за възрастни са изведени, а пожарът е потушен за около 30 минути.

Въпреки усилията на пожарникарите, служителите в дома и на доброволци от селото, притекли се на помощ, девет от обитателите на дома са загинали. Според резултатите от съдебно-медицинските експертизи, причината за смъртта на всички тях е била натравяне с въглероден диоксид, довело до остра дихателна недостатъчност.

След инцидента от прокуратурата съобщиха, че ръководят досъдебно производство по случая. Обитателите на дома, които не пострадаха при пожара, бяха настанени в хотел в село Аспарухово

В хода на разследването на причините за пожара са назначени няколко пожаро-технически експертизи. Заключенията им са, че огънят е тръгнал след възникнало високо преходно съпротивление, довело до късо съединение и първоначално запалване на изолация на електрически кабели, преминало върху дървена греда, а след това и върху други вещи като дрехи, одеяла и санитарни материали, намиращи се в същото помещение, разположено в подпокривното пространство на сградата.

Както във всички изготвени пожаро-технически експертизи, така и в назначените три съдебно-технически експертизи, вещите лица са потвърдили, че причината за възникването и бързото разрастване на пожара е несъответствието между изпълнението на сградата и заложеното в инвестиционния проект, като в частност се касае за замяна на пожароустойчиви материали с обикновени и изграждане на електрическа инсталация, която не отговаряла на никакви стандарти.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
