Разкриха нелегален дом за възрастни хора във Варненско, съобщиха от полицията.

На 19 март служители на "Икономическа полиция", съвместно с Агенция за качеството на социалните услуги, са извършили проверка на обект - стаи за гости в местност „Ален Мак“.

По първоначална информация, е било установено, че в помещението се осъществява дейност по настаняване и грижа за възрастни хора, без необходимите документи и без наличие на изискуемия за нея статут.

Случаят е докладван на прокуратурата и се води разследване.