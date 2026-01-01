Окръжният съд във Варна определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 51-годишен мъж, обвинен, че направил опит за убийство на 86-годишния мъж в града, съобщиха от съда.

Освен това съдебният състав одобри искането на прокуратурата и настани принудително обвиняемия в психиатричното отделение на болницата към затвора в Ловеч за срок до 30 дни, за да бъде установено психическото му състояние.

Изследването е необходимо, за да се установи възможно ли е воденето на наказателен процес срещу него.

Тежкото престъпление е било извършено на 8 февруари година в района на Морската градина. Според прокуратурата обвиняемият намушкал многократно с нож 86-годишния варненец, който се прибирал към дома си.

След нападението пострадалият е бил настанен в спешното отделение на МБАЛ „Св. Анна“, където са му направени животоспасяващи операции. Бил е разпитан и пред съдия.

Определенията по двете производства подлежат на обжалване.