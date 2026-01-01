Спипаха 29-годишен мъж, продал райски газ на тийнейджър в Търговище, съобщиха от полицията.

На 11 февруари при извършена проверка до блок в кв. „Запад“, е установено, че той е продал на непълнолетен младеж флакон с вместимост 640 грама, пълен с диазотен оксид - райски газ.

Проверен е и гараж, стопанисван от същия мъж, са намерени още 436 флакона с различна вместимост, съдържащи райски газ.

Установено е още, че той държи там и 21 устройства за пушене - вейп, с вместимост 36 милилитра, със съдържание на никотин 5%, които не са облепени с акцизен бандерол.

Флаконите и устройствата са иззети, а мъжът е задържан.