Флакони с райски газ са открити и иззети от двама мъже в Пазарджишко, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

От полицията допълниха, че при проверка на лек автомобил е установено, че 23-годишният водач от село Братаница превозвал в колата 27 метални флакона от 670 грама и още два от 2000 грама. Другият случай е при проверка на автомобил на 26-годишен жител на Пазарджик. Той превозвал в колата си три флакона от 670 грама и един от близо 4000 грама.

Намерените количества диазотен оксид са иззети, а по случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на прокуратурата.

В началото на годината при полицейска акция в Пазарджик бяха иззети 610 флакона райски газ.