Започна поетапното почистване на коритото на река Бедечка в Стара Загора.

Дейностите обхващат премахване на саморасла храстова и дървесна растителност, както и изчистване на натрупаните с годините наноси.

Почистването на е с основен акцент върху възстановяване на неговата проводимост и нормална хидравлична функция. Дейностите са насочени към отстраняване на натрупаните с години наноси, които възпрепятстват свободното преминаване на водата.

Процесът се изпълнява с тежка механизация.

Първоначално се осигурява достъп и подготовка на участъците, след което с багерна техника се изгребват и извозват натрупаните материали. Целта е реката да възвърне първоначалния си профил и да може безопасно да поема по-големи водни обеми.

По двата бряга ще бъде приложен диференциран подход според вида растителност. При нормални метеорологични условия и без непредвидени затруднения се очаква почистването на коритото да приключи в рамките на две до три седмици.