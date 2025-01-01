37-годишен мъж е задържан в момент на полагане на грижи за 15 растения от рода на конопа (с височина от 1.5 м до 2.2 м.), засадени в землището на село Долно Сахране в Павел баня. Образувано е досъдебно производство по чл. 354в, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Около 16:00 часа на същата дата криминалисти от Районното управление в Казанлък са задържали и 31-годишен мъж в момент на полагане на грижи за 17 растения от рода на конопа (с височина от 1.5 м до 2.2 м.), засадени в землището също на Долно Сахране.

ОДМВР - Стара Загора

При последвало претърсване и изземване в обитаваното от 31-годишния мъж жилище са намерили и иззели около 100 грама суха зелена тревиста маса.

Образувано е досъдебно производство.

Разследванията се извършват под надзора на Районна прокуратура в Стара Загора. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа.