Над 50 точки бяха разгледани по време на 38-ото заседание на Общинския съвет в Стара Загора, което се проведе в зала „П. Р. Славейков“, съобщиха от Общината.

С 42 гласа „За“ бе приета Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за периода 2025–2026 г., както и Годишния план за дейностите за 2026 г. Планът предвижда мерки за осигуряване на приобщаваща образователна среда, повишаване качеството на човешките ресурси, подобряване на материалните условия и достъпността на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, както и засилване на взаимодействието между участниците в образователния процес и сътрудничеството с гражданското общество.

Сред приетите решения е и Планът за действие за 2026 г. в изпълнение на Общинската стратегия за младежта (2021-2027). Той е насочен към младите хора на възраст между 15 и 29 години и поставя акцент върху приоритети като образование, младежка заетост, социално включване, гражданска активност, доброволчество, култура и здравеопазване.

Общинският съвет прие с 30 гласа „за“ годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Стара Загора за 2025 г. Секретарят на общината Николай Диков подчерта, че зад отчетените резултати стои значителен обем работа. По думите му за отчетния период администрацията е обработила близо 155 хиляди преписки, както и около 300 заявления, жалби и сигнали на ежедневна база, които са били оформени и внесени за разглеждане и решения от Общинския съвет.

Той отбеляза, че голяма част от внедрените иновации в общинската администрация са реализирани с външно финансиране. Около 10% от гражданите вече използват електронни услуги, като се отчита напредък в процеса на дигитализацията и технологичното развитие на общината.

В сферата на сигурността е разработен проект за разширяване на системата за видеонаблюдение, който ще допринесе за подобряване на средата, обществения ред и сигурността. Към момента се монтират камери на критични точки с проблеми, съобразно средствата, заложени в общинския бюджет.

По време на заседанието бе взето решение за откриване на процедура за избор на управител на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Конкурсът ще премине през три етапа - проверка на документи, представяне на програма за развитие и събеседване.

Назначена е петчленна комисия, която ще проведе процедурата, с председател доц. д-р Емил Славов. До провеждането на конкурса д-р Красимир Пейчев ще изпълнява временно длъжността управител. Процедурата се налага след подадено предизвестие за напускане от досегашния управител д-р Камелия Харачерова.

В рамките на заседанието беше приет и отчетът за изпълнението на общинските програми по околна среда през 2025 г. Дейностите са насочени към подобряване качеството на живот и ограничаване на рисковете за здравето чрез устойчиво управление и подобряване на компонентите на околната среда.

Общинските съветници в Стара Загора определиха независими финансови одитори за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2026 г. на общинските търговски дружества. За одитор на общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД бе избран Цветан Янчев, а Веселка Калайджиева бе избрана за одитор на „Комплексен онкологичен център-Стара Загора“ ЕООД.