Полицията в Чирпан разкри случай на плащане с неистински банкноти от 100 евро при покупка на картофи, съобщиха от МВР.

Сигналът е подаден на 5 април 2026 г. в 19:14 часа на телефон 112 от 58-годишен мъж. Той съобщил, че в рамките на по-малко от час двама различни клиенти са му платили с фалшиви банкноти.

По данни на потърпевшия, около 18:23 часа непознат за него мъж закупил 10 кг картофи и платил с банкнота от 100 евро, за която впоследствие се установило, че е неистинска. Малко по-късно – около 18:43 часа – друго лице, пристигнало с автомобил, купило две гаци картофи по 5 кг и също платило с фалшива банкнота от същия номинал.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия полицейските служители са установили 20-годишен мъж, който е прокарал в обръщение първата неистинска банкнота.

Установен е и автомобилът, с който е извършена втората покупка – собственост на 19-годишна жена, която е пътувала в него. Колата е била управлявана от 27-годишен мъж, за когото има данни, че е използвал втората фалшива банкнота.

При извършения оглед в багажника на автомобила са открити закупените количества – две торби с картофи по 5 кг.

В Районното управление в Чирпан е започнато разследване под надзора на Окръжна прокуратура – Стара Загора. Работата по случая продължава.