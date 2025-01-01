Напрежение и страх са обзели жителите на казанлъшкото село Ясеново, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

За по-малко от месец мечки са унищожили над 100 кошера и са нанесли сериозни щети на овощни насаждения. Набезите идват само месец след като мечки бяха забелязани в района на град Шипка.

Пчеларят Начо Иванов е един от най-тежко пострадалите. Той описва щетите като „огромни“ - до момента е загубил над 70 пчелни семейства. „Това е доста голяма финансова загуба", споделя той. Иванов обяснява, че пчеларството е основният източник на доходи за семейството му. "С тези пчели аз храня семейството си“, казва той.

Въпреки че институциите са реагирали на подадения сигнал и са описали щетите, бъдещето за Начо Иванов е несигурно. Проблемът се задълбочава от факта, че той е биопроизводител и унищожените кошери са регистрирани, като възстановяването им ще струва около 40 000 лева.

Обезщетенията обаче се оказват поредното предизвикателство. „Обезщетението ще бъде само за загубения мед и за рамките, а за семействата?“, пита риторично пчеларят. По думите му компенсация за най-ценното – пчелните семейства и самите кошери, не е предвидена. „На мен де факто ми е важно пчелното семейство," категоричен е той и добавя, че е невъзможно да докаже колко мед е имало във всеки унищожен кошер.

Според записите от камерите му в имота влизат поне три мечки – голям екземпляр, по-малко тригодишно мече, както и мечка с малко. Животните успяват да прокопаят дупки под електропастира въпреки денонощните дежурства на Иванов и баща му. „От три седмици сме тук всяка вечер“, разказва той. Опитите им да прогонят животните с пиратки и шум вече са безрезултатни: „Гърмим пиратки, тропаме по колите, викаме, но тя вече не се плаши (...) просто се изправи, оглежда се“.

Подобна е и ситуацията при местен земеделски стопанин, който се натъква на опустошена лешникова градина. Нападенията продължили дни наред. Усещането за безпомощност и страх е осезаемо в думите му: „Ако се видим с нея, на един лешник двамата да берем, не знам кой ще оцелее“.

Случаите в Ясеново повдигат отново въпроса за необходимостта от адекватни и бързи мерки за справяне с проблема. Местните производители са изправени пред финансов крах и се чувстват безсилни да защитят труда и поминъка си. Ако не се намери решение, Начо Иванов е готов да се откаже. „Следва този пчелин да го приключа (...) 200 семейства, това за мен е фатално“, казва той. Общността в Ясеново очаква спешна намеса от отговорните институции, преди щетите да станат необратими.