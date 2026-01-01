Поради опасност от свличане временно е ограничено движението в района на анкерната стена на пътя София-Ботевград, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Въведен е обходен маршрут по автомагистрала (АМ) "Хемус".

През май 2025 година от АПИ обявиха обществена поръчка за избор на изпълнител за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) за укрепване на анкерната стена при 210-и км на път I-1 Ботевград - София. Предвижда се укрепителните дейности да бъдат изпълнени в участък с дължина приблизително 273 м и височината на откоса между 15 м и 30 м, съобщиха тогава от пътната агенция. Прогнозната стойност на обществената поръчка беше 19,5 млн. лв. без ДДС, срокът за изготвяне на техническия проект - 140 календарни дни, а на укрепителните дейности - 330 календарни дни.

През юни беше обявена още една обществена поръчка - за изпълнител на консултантска услуга - изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор. Тогава от АПИ уточниха, че първите възстановителни дейности на откоса са извършени през 1985 г.

През юни 2013 г. е регистрирано ново свлачище, което е стабилизирано през 2015 г. Впоследствие са настъпили допълнителни срутвания, които са променили геометрията на пропадналия откос. Това е наложило актуализиране на проекта и изграждане на втора стена, допълнителни насипи, изпълнение на габиони и осигуряване на връзката между двете подпорни стени, който са изградени през 1985 година и 2019 г.