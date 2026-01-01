Започна строителството на изцяло новия бул. "Копенхаген". Това е един от най-важните интраструктурни проекти на София, който ще свързва кварталите "Младост" и "Дружба", обяви на първата копка кметът на София Васил Терзиев.

БТА

Срокът на строителството е 350 дни, през които трябва да бъде изграден булевард с дължина близо километър и половина на стойност 28 милиона евро, каза Терзиев. Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари, 389 нови дървета.

Столичната община

Заместник-кметът по строителство Никола Лютов каза, че бул. "Копенхаген" е проект, който съчетава всички инвестиционни намерения, които Столичната община има. Свързва два големи района на града и предлага няколко вида обществен транспорт. На него има както велоалеи, така и четири платна за движение, широки тротоари в достъпна градска среда и озеленяваме повече от два пъти това от изискването по наредба, представи достойнствата на проекта Лютов.

Столичната община

По думите му това е пореден голям инфраструктурен проект, в който Общината рехабилитира или изгражда изцяло нов релсов път, така че да се разширява мрежата, по която могат да се движат трамваите в столицата.

БТА

В началото на годината Столичната община обяви, че инвестициите в трамвайната мрежа на София ще продължат и през 2026 г. с подготовка на нови проекти и изпълнение на строително-ремонтни дейности. През 2025 г. в столицата бяха изградени 4,4 км нови трамвайни трасета.

Столичната община

БТА