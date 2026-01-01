Заловиха мъже при акция срещу наркоразпространението в Ботевградско, съобщиха от полицията.

Операцията е проведена на 5 февруари. До хранителен магазин в село Трудовец, криминалисти са извършили проверка на осъждан мъж от Етрополе.

Задържаха двама души в Ботевград, след като група жители ги е обвинила, че разпространяват наркотици

У него било открито топче тревиста маса, реагираща на MDMA, с тегло около 4 грама. В близост бил установен и втори етрополец, а в магазина - криминално проявен мъж с адресна регистрация в София.

Последвало претърсване на обитавана от последния стара постройка в близост до магазина, където полицейските служители открили и иззели плик с 610 грама тревиста маса, реагираща на MDMA.

Тримата мъже са задържани. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.