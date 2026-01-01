Докладът за смяна на ръководството на Столичния автотранспорт не успя да мине в СОС. Това заяви кметът на София Васил Терзиев.

По думите му гласуването е било без никакви аргументи.

"Ние ще настояваме за това да бъде доклад одитна процедура на всички дружества важни за града. Градският транспорт е изключително важен, но не може да се дават само пари. Днес беше доста разочароващо. Каквито и аргументи да бъдат дадени, те не тежат и са несъстоятелни", заяви Терзиев.

Припомняме, че на 10 февруари беше обявено, че кметът на Столичната община настоява за освобождаването на временно назначения изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Стилиян Манолов и за незабавно стартиране на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството. Това беше отбелязано, че искането е резултат от поредица управленски решения, които увеличават разходите на градския транспорт, без да подобряват услугата за гражданите, и обвързват системата с дългосрочни финансови ангажименти без достатъчен контрол.

Предложеният одит обхваща „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Метрополитен“ и Центъра за градска мобилност.

