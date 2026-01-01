Столична община продължава изпълнението на програмата си за обновяване на тротоарите с цел подобряване на пешеходната среда и по-добра достъпност в града. Това съобщиха от Столична община.

Васил Терзиев: Над 93 000 кв. м тротоари са обновени в София за 17 млн. лв.

За първите три месеца на годината, от януари до края на март, са обновени общо 7316 кв. м тротоарни настилки в различни квартали на София. Дейностите са реализирани в „Подуяне“, „Връбница“, „Възраждане“, „Оборище“ и др. райони. Същевременно са възложени допълнително още 34 570 кв. м за ремонт, които в момента се работят или предстоят.

За цялата минала година бяха обновени над 170 хил. кв м.

Изпълнени са обекти като:

► ул. „Д-р Людвиг Земенхоф“ – район „Подуяне“;

► ул. „Гавраил Кръстевич“ (между ул. „Паралница“ и ул. „Йосиф Ковачев“);

► ул. „Черковна“ (между бул. „Мадрид“ и ул. „Марица“) – район „Оборище“;

► ул. „Сух герен“ (между ул. „Обелски могили“ и ул. „25-та“) – район „Връбница“;

► ул. „25-та“ (между ул. „Сух герен“ и ул. „Безименна“) – район „Връбница“;

► ул. „Средна гора“ (между бул. „Сливница“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“) – район „Възраждане“;

► западен тротоар на ул. „Зайчар“ (между бул. „Тодор Александров“ и ул. „Пиротска“) – район „Възраждане“.

Изграждат се тротоари по:

► ул. „Знание“;

► ул. „Лазар Михайлов“ (в участъка между ул. „Новачки“ и ул. „Крушица“) – район „Сердика“;

► цялостен ремонт на тротоар на ул. „Боян Дановски“, район „Студентски“.

Предстои цялостен ремонт на: югоизточния тротоар на ул. „Владайска“ (между ул. „Йоаким Кърчовски“ и ул. „Г. Зографина“) – район „Красно село“, както и ремонт на източния тротоар на ул. „Лазар Михайлов“ (между ул. „Руски войн“ и ул. „Крушица“), тротоари по ул. „Цар Симеон“ (в участъка между бул. „Мария Луиза“ и ул. „Веслец“ и др.

Тротоарите се изграждат от бетонови настилки, полагат се изцяло нови плочи и бордюри, оформят се съобразно изискванията за достъпна среда.

Ремонтните дейности се реализират в рамките на проекта „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“, компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“, финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка.