Сирийската общност в София протестира пред Министерството на външните работи срещу масовия отказ на визи за членове на семейства на сирийци със статут у нас, предаде БНР.

През последните месеци консулствата на България в Турция, Ливан и Йордания предоставят неоснователни оправдания за отказ, забавят с месеци разглеждането на кандидати и игнорират съдебни решения, подчертават организаторите.

В протеста ще се включат и български граждани, за да покажат, че не са безразлични към съдбите на сирийците и осъждат пренебрежителното отношение на част от българските институции към човешките права на бежанците и мигрантите, пише в съобщение до медиите.

