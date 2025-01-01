Недоволство заради спешен ремонт на над 10 километра от топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба 2“. Жителите ще останат без топла вода и парно до 30 декември. Причината – сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години.

Въпреки уверенията от „Топлофикация София“, че няма да бъде спряно топлоподаване през целия период на ремонта, хората се събраха, за да изразят недоволството си на протест тази сутрин. От компанията обявиха, че с приоритет ще се ремонтират детските градини, предаде NOVA.

Жителите на „Дружба 2” планират и по-мащабни протести, като днес в 18 ч. излязоха пред Центъра за обслужване на клиенти на дружеството на 4-и км. В понеделник в 16 ч. ще блокират кръстовището на светофара на „Горубляне”.

„Както гражданите, така и ние бяхме уведомени преди два дни. Въобще не е коментирано с администрацията. Още вчера отидох на среща с директора на „Топлофикация София”. Той отговори, че ремонтът няма да е за целия период от 90 дни и ще бъде спирано поетапно подаването на водата. Ще покажат график на 29 септември и жителите ще бъдат уведомени. Не са казали нищо за компенсации, защото това е планов ремонт, а не авариен”, обясни районният кмет Петко Краев.

Жителите на квартала споделиха, че се притесняват от това, че още не са получили график, притеснени са за детските градини и училищата и призоваха всички съкварталци да пуснат жалби до Столична община и омбудсмана.

"Ама ние в един момент ще се окажем и без ток, защото всеки като включи бойлер, климатик или друг уред, няма да издържи електропреносната мрежа. Тя е на същите години, на които са и тръбите", сподели протестираща.

► Отговорът на омбудсмана

Омбудсманът Велислава Делчева сезира Комисията по енергетика в Народното събрание и кмета на София Васил Терзиев след постъпили над 200 жалби само за ден заради решението на „Топлофикация София“ да извърши ремонта.

Делчева настоява комисията и кметът да изслушат изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, председателя на КЕВР и министъра на енергетиката. Причината е безпрецедентно дългият срок на ремонта в началото на отоплителния сезон и въпросът дали дружеството е подготвено за зимата.

В писмото си омбудсманът напомня, че според Закона за енергетиката „Топлофикация София“ е длъжна да гарантира сигурността, непрекъснатостта и качеството на снабдяването. Министърът на енергетиката носи отговорност за контрола върху техническото състояние на мрежата, а КЕВР следи за спазване на лицензионните условия и сигурността на доставките.

Омбудсманът подчертава, че още в началото на 2025 г., след изрични писма на институцията на обществения защитник, „Топлофикация София“ е заявила готовност за ремонт след приключване на отоплителния сезон 2024–2025 г. Това не е направено, което сега поставя хиляди домакинства в риск да останат без отопление и топла вода. Сред тях са възрастни хора, семейства с малки деца и домакинства с ниски доходи. Делчева поставя и въпроса дали електропреносната мрежа в района може да издържи на повишено натоварване.

Омбудсманът обръща внимание и на начисляването на прогнозни сметки за клиенти, които няма да получават топлоенергия по време на ремонта. Тя настоява за решение тези начисления да бъдат спрени.

В отделно писмо до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ Делчева изисква съкращаване на срока на ремонта, прекратяване на начисляването на прогнозни сметки на засегнатите клиенти и компенсиране на потърпевшите в ж.к. „Дружба 2“.

„Гражданите справедливо настояват за преразглеждане на организацията и сроковете на ремонтните дейности, които засягат хиляди домакинства“, подчертава омбудсманът.

Институцията сезира както парламентарната енергийна комисия, така и Столичната община. Във вторник предстои заседание на ресорната общинска комисия.

„СОС е този, който трябва да контролира дейността на дружествата. Затова и след като беше обявено пред медиите, но не беше информиран СОС за този голям ремонт, ние веднага поискахме изслушване на „Топлофикация”. Да обяснят и докъде са обществените поръчки. Това, което излезе като информация, е че дори няма изпълнители”, заяви Бойко Димитров, общински съветник, член на комисията по икономика.

По-рано днес кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е изпратил и официално искане до „Топлофикация“ за подробен график на ремонтите, за да може топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартала да бъде гарантирано.