Софийска градска прокуратура привлече 18-годишен младеж за умишлен палеж и постанови да бъде задържан за срок до 72 часа.

Обвинението спрямо него е за това, че на 24 август около 15,00 ч. в гр. София, кв. „Кръстова вада“, на около 150 метра от ул. „Мичман Тодор Саев“ № 27, запалил тревни площи и храсти с площ около 20 декара. Имуществото е със значителна стойност и е имало опасност пожарът да се разпростре и върху други жилищни имоти и паркирани в близост автомобили.

Досъдебното производство е образувано на 24.08.2025 г. и е водено от 04 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Разследването по случая продължава.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.