Оставиха в ареста 19-годишния младеж, нападнал две деца в метрото, съобщиха от полицията.

Младежът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 8 февруари в метровлак, е ритнал с крак в главата 13-годишно момче, като му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъб.

19-годишен младеж изби зъб на дете с ритник в метрото и удари друго с нож

Обвиняемият е нанесъл удар с нож на 15-годишно момче, като му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в порезна рана.

За престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 6 години.

Той беше задържан 72 часа, като вече му е наловен постоянен арест. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.