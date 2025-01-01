Мъж потроши телефон и пос терминал в магазин на мобилен оператор, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че вчера следобед, около 16:50 часа е получен сигнал за агресивен мъж в магазин на мобилен оператор.

Установено е, че 68-годишен клиент е демонстрирал арогантно и агресивно поведение към персонала, като е счупил мобилен телефон и ПОС терминал.

Извършителят е незабавно задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.