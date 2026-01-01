За 15 месеца служителите на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София са задържали над 3773 кутии никотинови паучове и над 400 кг тютюн за наргиле. При последния случай акцизните стоки са открити в две куриерски пратки, съобщиха от Агенция „Митници“.



На 19 март 2026 г. в София служители на сектор „Акцизен оперативен контрол“ при отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към Териториална дирекция Митница София извършват проверка по линия на противодействието на незаконното разпространение на акцизни стоки в складова база на куриерски оператор.

Митническите служители селектират за физически контрол две куриерски пратки с данни за получатели в България и изпращачи – лица от Дания и Германия. В хода на контролните действия се установява, че в едната се съдържат 80 кутии с никотинови паучове, а във втората – 10,250 кг. тютюн за наргиле. Акцизните стоки са иззети от проверяващия екип, а срещу нарушителите предстои да бъдат образувани административнонаказателни преписки.



В резултат на засиления контрол за спазване на акцизното законодателство при въвеждане на територията на Република България на куриерски пратки от страни-членки на ЕС, през последните 15 месеца - от началото на 2025 г., служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София са задържали над 3773 кутии никотинови паучове, представляващи заместители на тютюна и над 400 кг тютюн за наргиле.



Нерегламентираното въвеждане и разпространение на акцизни стоки носи загуби за държавния бюджет чрез избягване на заплащане на ДДС и акциз, но и крие риск за здравето и безопасността на потребителите предвид неясния произход и съдържанието на продуктите.