Медици бяха отличени с плакети „В името на живота“ – годишниte награди за общинско здравеопазване.

Отличията са за висок професионализъм, отговорно лидерство и принос към развитието на общинското здравеопазване в София и бяха връчени по време на церемония, която се организира за първи път от Столичната община. Медиците получиха плакетите си от кмета на София Васил Терзиев, който ги поздрави с наградите и с предстоящия Световен ден на здравето – 7 април.

Лекари, медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти получиха грамоти, които им бяха връчени от заместник-кмета на Столична община Надежда Бачева. Отличените с грамоти са номинирани от общинските лечебни заведения, в които работят.

С плакети – годишни награди „В името на живота“ бяха отличени проф. д-р Цветомир Димитров - изпълнителен директор на столичната Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение „Св. Йоан Кръстител", д-р Румен Велев - директор на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“, доц. Иван Чавдаров - директор на Специализираната болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Св. София“, д-р Ани Попова - директор на Центъра за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, д-р Ася Данчева - директор на Центъра по кожно-венерически заболявания и д-р Андрей Андреев, директор на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация „Панчарево“.

На българските лекари, медицински сестри и фелдшери винаги съм давал оценка 6+, защото на фона на всичко, което се случва, нашите граждани получават висококвалифицирана медицинска помощ, каза заместник-министърът на здравеопазването Владимир Афенлиев и пожела на медиците да продължават все така да работят.

Ще продължавам да се боря, зная предизвикателствата и не спирам да се боря, радвам се, че отговарям за този ресор, каза Бачева и също поздрави медиците с предстоящия Световен ден на здравето.