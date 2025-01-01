"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 25 септември - четвъртък във връзка с пресвързване на уличен водопровод по бул. „Рожен“, кв. „Военна рампа“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: кв. „Илиянци“, кв. „Требич“ и с. Мировяне.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: кв. „Илиянци“ - центъра пред магазин „Атанасов маркет“, кв. „Требич“ - ул. „Латин Колев“ кръстовището с ул. „Спортист“, с. Мировяне - на колелото на автобус № 25.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.