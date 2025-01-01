"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 25 септември - четвъртък във връзка с пресвързване на уличен водопровод по бул. „Рожен“, кв. „Военна рампа“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: кв. „Илиянци“, кв. „Требич“ и с. Мировяне.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: кв. „Илиянци“ - центъра пред магазин „Атанасов маркет“, кв. „Требич“ - ул. „Латин Колев“ кръстовището с ул. „Спортист“, с. Мировяне - на колелото на автобус № 25.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.