"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 24 септември - сряда връзка с подмяна на спирателен кран в кв. „Абдовица“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: НПЗ Искър север - промишлена зона, кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“, с. Бусманци, с. Казичене, махала Нова Враждебна, НПЗ Искър - ул. 5002 № 13, ул. 5002, бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5, бл. 6 и ул. 5004.
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: НПЗ Искър кръстовището на ул. 5004 и бул. „Искърско шосе“; с. Казичене пред кметството.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.