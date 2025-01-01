"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 24 септември - сряда връзка с подмяна на спирателен кран в кв. „Абдовица“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: НПЗ Искър север - промишлена зона, кв. „Димитър Миленков“, кв. „Абдовица“, с. Бусманци, с. Казичене, махала Нова Враждебна, НПЗ Искър - ул. 5002 № 13, ул. 5002, бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5, бл. 6 и ул. 5004.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноски на следните адреси: НПЗ Искър кръстовището на ул. 5004 и бул. „Искърско шосе“; с. Казичене пред кметството.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.