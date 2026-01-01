„Общото събрание на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ беше една необходима стъпка към поставяне отново на здрава възходяща основа за развитието на нашия факултет. Тя ще сложи край на проблемите, с които се сблъскахме през последните месеци“, заяви чл.-кор. Иво Петров – професор в катедрата по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести.

Думите му идват дни, след като върховният колективен управленски орган на МФ препотвърди вота си от юни и избра отново проф. д-р Геновева Златева за декан, като това за пореден път показа последователно изразяваното през последните месеци предпочитание на по-голямата част от академичната общност на факултета, съобщиха от учебното заведение.

Събранието беше свикано от ректора на СУ проф. д-р Елиза Стефанова, проведе се по предварително изготвени от Ректората списъци на състава му и в присъствието на представител на ректорското ръководство – функционалния заместник-ректор в ресор академичен състав доц. д-р Симеон Гройсман.

Всичко това беше направено с цел да се прекрати управленската криза, в която се намираше Медицинският факултет от началото на годината. Оттогава бяха оспорени две поредни решения на Общото събрание, с което беше блокирана работата на факултета. На мястото на избраните декани бяха назначавани временни ръководства. Това създаде тежка институционална нестабилност и доведе до остро недоволство сред преподавателите, като мнозинството от тях заедно с представителите на студентите, докторантите и администрацията във факултета излезе с позиция, че се подменя вотът за декан на демократичната академична общност и грубо се погазва законността.

Сега след продължителния период на временно управление преподавателите посрещат избора на проф. Златева с надежда, че Медицинският факултет най-сетне ще може да се върне към нормалното академично самоуправление, работещ Факултетен съвет и устойчива управленска визия. Това е особено важно и за обучението на студентите, което трябва да е сред основните приоритети заедно с научната работа, развитието на предклиничните и клиничните бази и нормалното функциониране на факултета.

„Крайно време е да се спрат опитите за уронване престижа на Медицинския факултет, за да може да функционира нормално и да не се спъва учебният процес“, заяви д-р Игнат Василев – асистент от Катедрата по хирургични болести, акушерство и гинекология.

Заседанието на Общото събрание на 30 септември не премина без дебати. Комисията по предложенията разгледа три кандидатури. Избраната на предходното общо събрание проф. Геновева Златева отново беше предложена за декан. Желание да продължи да заема този пост изрази и досегашната, назначена въпреки решението на демократичната общност за временно изпълняваща длъжността декан, доц. д-р Йорданка Узунова. Комисията по предложенията констатира обаче, че кандидатурата на Узунова не отговаря на изискванията на Правилника за устройството и дейността на Софийския университет, както и че представените документи са непълни. Така въпросът за допускането на доц. Узунова беше поставен на явно гласуване от самото Общо събрание. Тя не получи нужната подкрепа от общността.

В последвалото обсъждане бившата временно изпълняваща дейността декан доц. д-р Дорина Асенова призова Общото събрание да допусне кандидатурата независимо от ограниченията на университетския правилник. След изслушване на различните позиции академичната общност отново потвърди своето решение чрез гласуване, като така спази нормативните изисквания за кандидатурите.

Много от делегатите изразиха учудване защо се е наложило да гласуват два пъти за едно и също нещо. Сред тях е д-р Диана Лекова-Никова – пулмолог, асистент от Катедрата по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести.

Третата кандидатура беше тази на доц. д-р Людмила Беленска, заявена от самата нея в хода на процедурата. Тя участва в избора и прие с достойнство резултата от тайното гласуване, при което мнозинството от Общото събрание отново даде доверието си на проф. Геновева Златева.

„Надяваме се, че най-сетне волята на общността ще бъде призната за официалeн избор, радваме се, че присъстваха и представители на ръководството на СУ. Това вече трябва да бъде окончателно,“ каза д-р Никова, изразявайки мнението на по-голямата част от делегатите.

След избора на декан Общото събрание попълни и състава на Факултетния съвет, с което бяха създадени предпоставките за възстановяване на редовното функциониране на колективните органи за управление на Медицинския факултет. С това академичната общност в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се надява обучението на стотиците студенти в него да продължи спокойно, като все така се гарантира качеството на обучението на бъдещите лекари и медицински сестри.