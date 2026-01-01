Областният управител на София Стефан Арсов покани представители на Студентски съвет при УНСС относно сигнала им за дългогодишния проблем със затвореното платно на бул. „8-ми декември“ в ж.к. „Студентски град“, съобщиха от областната администрация.

Наскоро от Студентския съвет се обърнаха в отворено писмо до столичния кмет Васил Терзиев, до самия областния управител, както и до кмета на Район „Студентски“ Петко Горанов. Според сигнала им "временното" затваряне на централния за Студентски град булевард продължава вече пета година, а това затруднява неимоверно много жителите на квартала, както и жителите от околните квартали, минаващи транзитно през "8-ми декември". Недоволни от бездействието на общината, студентите се заканиха, че ако проблемът не бъде решен, ще излязат на протест.

"В началото на 2021 година огромният изкоп от строителен обект в близост до голяма спортна зала причини пропадане на едното платно за движение по бул. "8-ми декември", в посока към бул. "Св. Климент Охридски". Това причини затварянето на платното за движение, докато изкопът не бъде укрепен. Двете посоки на движение по бул. "8-ми декември" се осъществяваха едновременно в другото платно за движение, което всекидневно причиняваше сериозни задръствания и напрежение сред шофьорите", обяснява в ретроспекция Калоян Стефанов, председател на Студентски съвет при УНСС.

Освен забавянето па трафика и големи задръствания, затварянето на платното причинява периодично и ПТП-та, тъй като има участък, в който двете ленти за движение се събират в една и в по-късните часове на денонощието или при наличието на валеж, катастрофите за често срещани, уточнява Стефанов, цитиран от БТА.

Стефанов коментира, че по темата има много сигнали от негови колеги студенти, които говорят за опасността от срутвания, в това число и риска за конструктивната цялост на спортния комплекс.

От администрацията на Стефан Арсов днес съобщават, че представители на Студентския съвет са били поканени в Областната администрация, Калоян Стефанов – председател на съвета, Пламена Панайотова – секретар, Илиян Чабуклийски, Мариела Кирилова. Областният управител е обсъдил с тях притесненията, свързани с безопасността, трафика, риска от инциденти и отражението върху ежедневието на студентите и живущите в района.

След извършена проверка на случая Арсов информира, че основната отговорност за решаването на проблема е в рамките на правомощията на Столична община и кмета на София Васил Терзиев. Въпреки това той пое ангажимент да съдейства активно, да настоява за конкретни действия от страна на институциите и да подкрепи усилията за намиране на устойчиво и навременно решение.

„Срещнах се със студентите, защото вярвам, че когато млади хора сигнализират за реален проблем, първата реакция трябва да е да ги изслушаме и да действаме. Техният глас има значение. Моята роля е не просто да реагирам, а да настоявам за решения и да помагам те да се осъществят последователно, отговорно и докрай“, коментира Стефан Арсов, цитиран от пресцентъра на Областната администрация.

Областният управител подчерта, че за него ангажираността на младите хора към обществените проблеми е знак за активна и отговорна гражданска позиция, която институциите са длъжни да уважават и насърчават.

Областната администрация ще продължи да следи развитието на казуса и ще работи за това отговорните институции да поемат ясен ангажимент, да определят конкретни срокове и да осигурят прозрачност по процеса.