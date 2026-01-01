Около 50 тона отпадъци са събрани от зелена площ в "Люлин" 10 в първия ден на кампанията за пролетното почистване на София. Това съобщи пред журналисти кметът на София Васил Терзиев, който даде началото на ежегодната кампания, организирана от Столичната община, която обединява граждани и институции за почистване на паркове, улици и обществени пространства.

В кампанията, която продължава и утре, са заявили участие 1500 доброволци, които ще събират боклук в 60 локации в София, съобщи кметът Терзиев. Той благодари на всички хора, избрали да участват в инициативата на Общината.

Това е начинът да направим нашия град по-чист и по-хубав. Колкото и да се стараем, без активното участие на гражданите да пазят и да помагат, няма как да се справим, каза столичният кмет, който също се включи в почистването.

Предвидени за изчистване са терени в кварталите "Овча купел", "Сухата река", "Студентски град", "Манастирски ливади", "Младост", междублокови пространства и зелени площи по ул. "Житница", бул. "8-ми декември", както и наноси от кал, пясък и смеси от зимни обработки по бул. "Симеоновско шосе", съобщиха от Общината.

Над 100 доброволци, представители на риболовно Сдружение „Искър – София“ и компании, се включиха в инициативата за почистване на бреговете на река Какач в София. Това съобщиха от WWF, които са организатори на акцията в партньорство със Столична община по повод инициативата „Часът на Земята“.

Доброволците успяха да съберат около 300 чувала с битови отпадъци, като станаха част от действията на над 600 души, включили се в традиционното пролетно почистване, организирано от Столична община.

„Часът на Земята“ започва през 2007 г. със символичен жест – гасене на светлините за привличане на вниманието към изменението на климата – но истинската му сила е в реалните действия за природата, които движението вдъхновява хората да предприемат – като днешното почистване на река Какач. Десетките доброволци, които се включиха въпреки дъжда показват, че грижата за природата не е абстрактно понятие или еднократен акт, а отговорност, която носим вътре в себе си, каза Владимир Иванов от WWF България.